Exigirá PAN investigar a Gattás por compra de residencia

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

El Partido Acción Nacional (PAN) solicitará a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y a las instancias, federal y estatal, de procuración de justicia, abrir una investigación contra el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, por la presunta compra de un inmueble con valor de más de 11 millones de pesos a orilla de la playa Miramar en Madero.

El presidente estatal del PAN, Luis René Cantú Galván, dijo que los hechos denunciados por los periódicos El Norte y Reforma, deben ser investigados puntualmente ante las evidencias contundentes que involucran al edil de Morena en actos de corrupción.

“Es una falta de respeto completamente. Voy a invitar a los diputados de Morena a que hagamos un exhorto para exigirle a las autoridades que abran una investigación contra el alcalde. Aparte de que ha querido burlarse de los ciudadanos, ha querido mentir, sigue mintiendo y quiere engañar al pueblo de Victoria”, señaló.

Festejó que el Congreso del Estado no hubiera aprobado el Fondo de Capitalidad para Victoria.

“Por algo pasan las cosas. Qué bueno que no se hizo lo del Fondo de Capitalidad, porque imagínense en manos de quien hubiera estado, de un depredador, de corrupción” indicó.

Cantú Galván insistió en que su partido solicitará a la Unidad de Inteligencia Financiera, tanto estatal como federal; a la Fiscalía Anticorrupción, y a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Justicia del Estado, que inicien de inmediato una investigación contra Gattás.

De acuerdo con la investigación periodística de los dos periódicos, el alcalde victorense compró una residencia junto al mar, en la zona costera de playa Miramar, en Ciudad Madero, con valor de 11 millones 300 mil pesos.

El inmueble de dos pisos y varias recamaras cuenta con alberca, vista a la playa , clima central, jardín, patio y otras amenidades.

La operación de compra-venta con la desarrolladora Construcciones Aryve, la realizó el pasado 19 de junio del 2021, apenas trece días después de haber ganado la elección del seis de junio. Pagó de contado dos millones 850 mil pesos para asegurar la operación.

Este es el segundo escándalo que involucra al alcalde capitalino. El primero se originó días después de ganar la elección, cuando comenzó a aparecer en una camioneta de lujo y blindada, comprada por una empresa copropiedad del empresario reynosense, Sergio Carmona Angulo, ejecutado en noviembre pasado en Nuevo León.

Carmona Angulo estuvo bajo investigación por contrabando de vehículos y fue señalado como financiador de las campañas políticas de varios morenistas, entre ellos Gattás.

Sobre la compra del inmueble en Playa Miramar, el edil asegura que se trata de un “golpeteo político”, pero no supo explicar porque hay una escritura que aparece a su nombre.

De la camioneta, Tahoe, placas SPM-378-A, reiteró que se trató de una operación de compra-venta entre particulares, pero se negó a demostrarlo con documentos.