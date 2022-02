Aclara AMLO, “no es ruptura” con el Gobierno de España

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que lo hablado en la mañanera el día de ayer no era una ruptura con España, insistió en hacer una pausa por el “bien de nuestros pueblos”.

Indicó que el objetivo de dicha pausa era hacer una revisión a la relación bilateral para entrar así “en una etapa nueva”, donde las empresas de España no vean a México como “tierra de conquista”.

“Lo que dije ayer es “vamos por el bien de nuestros pueblos a tener una pausa”. No hable de ruptura. No. Dije: “vamos a serenar la relación, que ya no se esté pensando de que se va a saquear a México impunemente”. Ya eso pasó, fue una falta de respeto. Deberían de ofrecer hasta disculpas. ¿Que no lo han hecho? No importa. Pero vamos a entrar a una etapa nueva”, refirió.