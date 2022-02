Reportan 710 contagios y 17 muertes por covid

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

En su reporte diario sobre el estado de la pandemia, la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) confirmó 710 nuevos casos durante las últimas 24 horas.

También se confirmaron 17 fallecimientos por covid-19 en pacientes con comorbilidades, por lo que exhortó a mantener el control de las enfermedades crónicas no transmisibles.

Con este agregado la entidad llegó a 138 mil 127 casos positivos acumulados, mientras que 122 mil 530 pacientes se han recuperado y siete mil 299 han fallecido.

Ante el comportamiento de la pandemia, la dependencia reiteró la importancia de reforzar las medidas universales de seguridad sanitaria como el uso correcto del cubrebocas.

También el lavado frecuente de manos, la sana distancia y la vacunación anticovid para mantener la tendencia descendente de casos y continuar enfrentando la pandemia.

De la misma forma pidió proteger a los más vulnerables, evitar asistir a fiestas, reuniones sociales o sitios aglomerados en los que no se atiendan las recomendaciones.

Asimismo no saludar de mano, abrazo o beso, desinfectar objetos y superficies de uso común y ventilar todas las áreas de la casa, para disminuir el riesgo de contagio.