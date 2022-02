Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El cantante Snoop Dogg vuelve a acaparar los titulares, esta vez no por una colaboración o alguna fotografía, sino por algo más turbio.

Faltando unos cuantos días de su presentación junto a Dr. Dre. Mary J Blige, Kendrick Lamar y Eminem en el Super Bowl LVI, el rapero se ve envuelto en una demanda por agresión y abuso sexual.

De acuerdo con algunos medios el 29 de mayo del 2014, una modelo que acudió a un concierto de Snoop, fue obligada por el socio de Bishop Don ‘Magic’ Juan a ir a casa de Snoop y al día siguiente fue forzada a practicarle sexo oral.

Según con el relato, la pesadilla no terminó ahí, pues Don Magic la llevó al estudio de Snoop y ahí el cantante la acorraló en un baño y la obligó de nueva cuenta a darle sexo oral.

Procedió a masturbarse y a eyacular sobre la parte superior del pecho y la parte inferior del cuello”, contó.

La modelo está demandando a Snoop y a Don “Magic” Juan por agresión y asalto sexual. Pero no solo esto, en los documentos también mencionan a las empresas Gerber & Co, Inc.; Broadus Collection, LLC; Casa Verde Capital, LLC; y Merry Jane Events, Inc.

Snoop no ha dado ninguna declaración al respecto.

Con información de: excelsior.com