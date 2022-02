Anuncia a Aguayo Serie Nacional de Williamsport

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Redacción ED.-

La Liga de Beisbol Infantil Santa María de Aguayo de esta Capital, anunció la Serie Nacional de Williamsport en la categoría Junior (13-14 años), a celebrarse del 23 al 30 de junio del presente año.

En rueda de prensa en el parquecito “Enrique Cárdenas González” la cual estuvo encabezada por el presidente de la Aguayo, Alberto Cárdenas, además de Roberto Caballero Filizola, Vicepresidente Ejecutivo y Oscar Urbina en su calidad de Director del Distrito 6, se dieron a conocer los pormenores del evento.

En total participarán 14 equipos, campeones y subcampeones de las siete regiones que involucran a los estados de Nuevo León, Coahuila, Sonora, Baja California, Sonora, Chihuahua, DF, México, Jalisco, Durango y el anfitrión Tamaulipas.

Oscar Urbina explicó cómo se estará desarrollando la actividad, en los parques “Praxedis Balboa” de la Villa de Tamatán y “Solidaridad” de la colonia México.

“Son siete días de torneo, los primeros cinco días son para sacar la primera fase, independientemente de los equipos que vengan, la segunda fase es un día de semifinales y el séptimo día es para la gran final”, mencionó.

El campeón obtendrá el pase a la Serie Mundial que se efectuará en Taylor, Michigan, en Estados Unidos.

Por su parte, Alberto Cárdenas dijo sentirse muy contento por tener la encomienda de organizar este importante torneo, y más porque se trata de un año especial para todos los que forman o han formado parte de la Liga Santa María de Aguayo.

“Como Liga estamos muy emocionados, todos los que estamos involucrados de recibir a los equipos de la Serie Nacional, agradecidos con la organización de Williamsport que confiaron en nosotros como Liga, por los esfuerzos que hemos realizado creo se cristalizan en que nos den esta Serie Nacional.

Aparte nos cae como un anillo al dedo, estamos de manteles largos por el 50 aniversario de la Aguayo y creo que esto viene a cerrar con broche de oro este festejo”.

Por Tamaulipas ya está listo un equipo de la Aguayo para competir por el boleto al mundial, dirigido por Roberto Caballero, a quien se le cuestionó a qué aspiraban en la eliminatoria.

“Soñar no cuesta, nosotros nos vemos con la posibilidad de pelear, yo siendo honesto, yo me veo en las semifinales, yo sé que esto es beisbol y en el camino ya estando entre los cuatro, todo puede pasar. Ya nos hemos enfrentado a Matamoros, Kelly, Apodaca, Mitras, Lindavista, y me siento muy motivado por hemos estado de frente con ellos y hemos sido muy competitivos”, expresó.

Durante la rueda de prensa se comentó que existe una camada de jugadores que viene trabajando desde hace ocho años en todo un proceso completo, por lo que se espera pueda pelear por el campeonato.

Como dato, habría que recordar que ya pasaron 12 años desde la última vez que Ciudad Victoria albergó un evento de esta índole, pues fue en el 2010 cuando se disputó el Nacional de la categoría nueve y diez años, donde quedó campeón la Liga Olmeca y subcampeón la Liga Oriente.