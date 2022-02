Asegura López Obrador no hay ninguna denuncia formal contra Claudia Pavlovich

Aseguró que no hay ninguna denuncia formal por un presunto desvío de dinero contra la ex gobernadora de Sonora, quien ahora fue propuesta por el Ejecutivo como cónsul en Barcelona, España

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que no hay ninguna denuncia formal por un presunto desvío de dinero contra la ex gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, quien ahora fue propuesta por el Ejecutivo como cónsul en Barcelona, España.

“Son apreciaciones, nosotros no tenemos ninguna denuncia formal en contra de la ex gobernadora, que yo sepa la Fiscalía no ha turnado ningún caso al Poder Judicial, entonces, no podemos nosotros hacer a un lado a nadie solo por denuncias públicas”, mencionó el mandatario.

López Obrador deseó que, sin limitar la libertad de expresión, cuando se denuncie se tengan las pruebas para que no haya linchamientos públicos y políticos

“Repito, sin limitar la libertad de expresión, porque es un derecho fundamental, porque, además, si hay transparencia, hay más garantías de honestidad, que la vida pública sea cada vez más pública”, dijo.

El jefe del Ejecutivo federal refirió que tomó la decisión de proponer a Claudia Pavlovich como cónsul de México en Barcelona porque tuvo su apoyo y fue respetuosa con el gobierno federal.

“Yo tomé esa decisión porque en el tiempo que ella cuando fue gobernadora y estuve visitando Sonora, trabajando para el pueblo de Sonora, conté con el apoyo de la gobernadora y fue respetuosa con el gobierno federal, no tuvimos ninguna diferencia y por eso tomé esa decisión”, aclaró.

Dijo que dejará al Poder Legislativo la decisión de si Claudia Pavlovich es nombrada cónsul o no.

“Ahí va a haber oportunidad de que se debata el caso si hay diferencia. Yo lo voy a proponer y el Poder Legislativo va a decidir”, refirió, AMLO.

