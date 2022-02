¿Bad Bunny hará dueto con Lyn May?

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Bad Bunny se convirtió en uno de los máximos exponentes del reguetón y recientemente puso en jaque a los mexicanos con los precios de sus conciertos y su participación en la serie Narcos, pero pese a su popularidad Lyn May dijo no conocerlo.

La vedette de 69 años fue cuestionada sobre una posible colaboración con el cantante originario de Puerto Rico y, en un primer momento, se mostró interesada de trabajar a su lado.

No obstante, pese a su afirmación inicial, sorprendió a los reporteros de los medios de comunicación cuando les preguntó quién es “El Conejo Malo” y qué actividades lleva a cabo.

“No iré [al concierto de Bad Bunny] porque en primera ya no hay boletos y en segunda voy a estar grabando yo también (…) ¿Pero qué hace? Yo no lo conozco (…) ¿C*ge muy bien o qué?”, expresó Lyn May.

Antes de eso la actriz del cine de ficheras había hablado de “La Loba”, tema con el que incursionó en el género urbano de la mano de René Ortiz y OG El Movimiento.

“Con Daddy Yankee sí, con [Bad Bunny]… uy, pues todo el mundo quiere con él”, fueron las palabras de la polémica protagonista de “Las Perfumadas”.