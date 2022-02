Estalla conflicto magisterial en centro Olivia Ramírez

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez.-

Cd. Victoria, Tam.-

Por presuntos malos manejos de las horas docentes y el intento de destituir de forma arbitraria al supervisor escolar, este viernes estalló una protesta en el centro de educación extraescolar Profra. Olivia Ramírez Pérez de esta Ciudad.

Integrantes de la delegación D-II-235 se inconformaron contra lo que consideraron presuntos abusos y actos de corrupción, pues aseguraron que se están violentando los derechos del actual supervisor José Alfredo Jiménez Leal, por parte de autoridades oficiales y sindicales.

Edgar de la Fuente Olazarán, secretario general la delegación, comentó que están en contra de la remoción del supervisor “y lo apoyamos porque están violando sus derechos, porque su puesto sigue vigente, no está jubilado y no se puede ofertar su lugar, pues no hay queja ni antecedentes para revocar su nombramiento”.

Por su parte María de Jesús Escobedo Guillén, directora del plantel y titular de la cartera de conflictos de la delegación, señaló que “el problema es que el supervisor no se presta a las corruptelas de quienes lo quieren destituir y por eso les estorba”.

Ambos quejosos, que aseguraron representar a más de 40 trabajadores adscritos a ese centro, dijeron que se trata de conflicto que lleva varios meses y hay pedido audiencia a la Sección 30 y no les han respondido, por lo que el próximo lunes acudirán ante la Secretaría de Educación de Tamaulipas, en busca de una solución.

“Es una situación que traemos de tiempo atrás, ya hemos tocado puerta del sindicato pero no se nos atiende, además quieren meter personal a Victoria y está saturado, quieren hacer uso de las horas”, mencionaron.

Finalmente comentaron que presumen que detrás de esta situación se encuentran tanto funcionarios de la SET como sindicales.