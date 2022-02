No se permite robar en México, advierte López Obrador a España

Dejó en claro que la propuesta de poner en pausa las relaciones con España no tendrá consecuencias diplomáticas

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que la propuesta de poner en pausa las relaciones con España no tendrá consecuencias diplomáticas, sin embargo, dejó en claro una cosa: no se permite robar en México.

López Obrador reiteró que la ‘pausa’ propuesta en la relación bilateral no es para una ruptura diplomática, sino que es “nada más” para decirles: “no se permite robar, no somos tierra de conquista”.

Durante la conferencia llevada a cabo en Hermosillo, Sonora, el jefe del Ejecutivo federal mexicano volvió a repetir que dicha pausa con el Gobierno español no es una ruptura en las relaciones diplomáticas.

“No es una ruptura, es un señalamiento por los abusos cometidos por empresas españolas que han afectado al pueblo de México en otros tiempos. Los jugosos negocios que se hicieron por influyentismos, por acuerdos cupulares de políticos de España y de México en los sexenios de Fox, de Calderón y de Peña Nieto”, declaró.

“Nada (de consecuencias diplomáticas), nada más decir no se permite robar. No somos tierra de conquista, y que no se confunda al pueblo español que respetamos y admiramos tanto con estas empresas y con sus políticos protectores del más alto nivel, eso es todo”, puntualizó.

“Dicen los internacionalistas conservadores, expertos en política exterior que qué es eso de pausar, ¿no lo entendieron? (guiño) claro que sí, es ‘a ver, vamos dándonos tiempo’. Nos conviene a los pueblos, a los Gobiernos, para entender de que hay una nueva realidad, que hubo un cambio en México, ya no les puedo mandar un telegrama, porque ya eso es obsoleto”. afirmó.

Las declaraciones de López Obrador fueron realizadas tras la posición del Gobierno de España el jueves, donde “rechaza tajantemente las injustificadas declaraciones del presidente de México en estos últimos días, tanto ayer como hoy, donde ha vuelto a hablar sobre España y sobre las empresas españolas”.

José Manuel Albares, ministro español de Exteriores, dijo que “debe quedar muy claro que el Gobierno de España va a defender a los españoles, el buen nombre de España y a sus empresas en cualquier circunstancia y ante cualquiera”.

Con información de: lopezdoriga.com