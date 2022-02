Trágica colisión deja cuatro fallecidos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Jaime Jiménez/Hora Cero

Reynosa, Tam.- Una persona adulta y tres menores de edad perdieron la vida en un trágico accidente carretero, informaron socorristas quienes acudieron a brindar los primeros auxilios.

El percance ocurrió este viernes en la carretera Ribereña, cerca del poblado Venecia.

De acuerdo con la información del Jefe de departamento de operaciones de Protección Civil Regional, Pedro Beltrán Rodríguez, brindaron los primeros auxilios en coordinación con PC de Reynosa y de Gustavo Díaz Ordaz.

En el accidente se vieron involucrados una camioneta Pick up y un vehículo compacto, ambas unidades chocaron de forma frontal.

Todo indica que uno de los conductores no conservó su carril y por la poca visibilidad con la neblina, colisionaron.

Los cuatro ocupantes del automóvil sedán fallecieron en la escena del percance, se trata de una persona adulta y tres menores de edad.

Mientras que dos ocupantes de la camioneta Pick up fueron llevados a un hospital para su valoración médica. Según versiones de las autoridades los fallecidos son originarios de Gustavo Díaz Ordaz.