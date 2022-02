Gobierno federal, decidido a desaparecer la agricultura comercial, denuncian

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

El gobierno federal está decidido a sacrificar la agricultura comercial para subsidiar la agricultura de autoconsumo, aunque con ello esté en riesgo el abasto alimentario del país, denunció Raúl García Vallejo, dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Tamaulipas.

“Vemos con mucha tristeza y preocupación que el Gobierno Federal no ha otorgado un solo programa de subsidio para la agricultura comercial. Lo hemos dicho recio y quedito, no estamos en contra de los programas para los pequeños productores. Si, que los siga apoyando, pero que no sea a costilla de la agricultura comercial”, señaló.

Dijo que, desde que inició la actual administración federal, el presupuesto para el campo sufrió recortes sin precedentes, al desaparecer la mayoría de los programas de subsidio, entre ellos el principal, que era la Agricultura por Contrato.

Como consecuencia de ese recorte presupuestal, la agricultura comercial ha quedado a la deriva, y cientos de productores en Tamaulipas han tenido que abandonar sus tierras porque ya no les resulta costeable sembrarlas.

“Hay miles de hectáreas abandonadas. Tan solo este año se dejaran de sembrar alrededor de 50 mil hectáreas” refirió.

García Vallejo explicó que, el gobierno federal decidió quitarle los subsidios a la agricultura comercial para dárselos a la agricultura de autoconsumo, sin medir los riesgos que ello implica porque se pone en riesgo el abasto alimentario para el país.

“Los funcionarios federales no quieren entender la situación y cuando lo entiendan va a ser demasiado tarde” sentenció.