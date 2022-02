‘Las torres que en el cielo se creyeron’

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Pérez Ávila

Durante décadas, hasta podríamos argüir, desde siempre, tanto el desarrollo nacional, como el encumbramiento y el enriquecimiento de oligarcas asociados al poder político, como muchísimos de los privilegiados con cargos públicos, ganados en las ánforas o por designio de los jefes del ejecutivo, todo lo relacionado con el progreso del país y el de los señorones en los despachos del poder, se ha conseguido aceitando los goznes de la corrupción. Alemán industrializa y moderniza, entre denuncias de articulistas inteligentes, dotados de valor e integridad. Ruiz Cortines fue austero, del alfa al omega de su régimen, pero no pudo disimular su esencia priista, burlándose de los esfuerzos del incipiente panismo, tildando a dirigentes y militantes de “místicos del voto”.

Antes, les decían pendejos, a las excepciones que salían de las presidencias y de las gubernaturas, llevándose lo mismo con lo que entraron a sus despachos.

Cotejando ese pasado con el presente, nos resulta del todo imposible aceptar que todo ha cambiado. Desde mi infancia, escuché discursos vitriólicos, flamígeros, contra la corrupción, por eso, a mí al menos, me parecen “frases de cajón”, reciclaje, estereotipo, cíclico y trillado, el discurso con el cual se presentan los aspirantes, interesados en impresionar al pueblo, con su papel de enemigos de la corrupción.

Lo dicho por Américo Villarreal Anaya, en Matamoros, “Ya no queremos más los regímenes corruptos que nos hicieron sufrir a los mexicanos”, lo dicen todos, sin percatarse, sin darse cuenta, que están aceptando que ANTES sí los querían. Al respecto me llamó la atención lo afirmado por mi congruente y talentoso colega, Alberto Guerra Salazar: “Los oradores arrancaron estruendosas ovaciones”. No hay, a todo lo largo y lo ancho del país, uno, no dos o tres, o cinco, uno, con calidad tribunicia, ni uno. ¿Entonces? ¿Cómo se originó el fenómeno? Simple: Es eco. Polvo del lodazal seco. Réplica priista.

Todo el proceso electoral tamaulipeco, seguramente de todo el país, tiene el tufo priista. Prometer y darle por su lado a los periodistas, es un procedimiento utilizado, desde los tiempos de la hegemonía del partido político fundado por Plutarco Elías Calles, y sectorizado por Lázaro Cárdenas, por lo cual no debe sorprender a nadie, lo prometido por “El Truko”, César Verástegui Ostos a los colegas en Reynosa: “No echaré en saco roto, los acuerdos, convenios y arreglos, voy a cumplir todos mis compromisos”.

Un triste ejemplo, de desplome vertiginoso en la política, es la desolación en la cual se oculta Enrique Rivas Cuéllar, quien pasó de modesta colonia proletaria, a una residencia, cara, en la exelitista colonia Madero. Me recuerda la canción que entonó, con triunfal interpretación, el barítono de Argel, Emilio Tuero: “las torres que en el cielo se creyeron, un día cayeron, en la humillación”. Pasó de la pose vanidosa, al rictur de la ignominia. De manera que “vi todo lo que se había hecho bajo el sol y esto descubrí: todo es en vano, es perseguir el viento. Lo que está torcido no se puede enderezar”.