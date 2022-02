Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Este sábado la exlíder del Sindicato de Maestros, Elba Esther Gordillo, y el abogado Luis Antonio Lagunas, se casaron en Oaxaca.

La fiesta se llevó a cabo en el Centro Cultural Santo Domingo de Oaxaca, donde los ahora esposos compartieron con sus familiares ya amigos.

“You’re the first, the last, my everything” de Barry White fue la canción con la que los esposos bailaron, mientras los invitados los acompañaban con aplausos.

