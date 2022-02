Celebran ‘Día del Condón’ con jornada preventiva

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Paulo Monsiváis / El Sol de Tampico

Tampico, Tam.- De acuerdo a las estadísticas de la organización Tamaulipas VHIDA Trans solo el 50 % de las personas sexualmente activas usan condón, lo que ha significado en un aumento en diversas enfermedades de trasmisión sexual, entre ellas el VIH/Sida, que tienen un repunte importante sobre todo entre los jóvenes en rangos de edades de 18 a 29 años.

“Si ya se tiene relaciones de forma constante hay que usar preservativo y si no realizarse cuanto antes una prueba para conocer si no se ha contagiado, pues tan solo en estos primeros 45 días del año por lo menos ya existen 30 casos nuevos de VIH/Sida en la zona, situación que empieza a prender las alertas entre las autoridades”.

Señaló Ana Karen López Quintana, presidenta de la organización Tamaulipas VHIDA Trans quien menciona que “en este día internacional del condón estamos realizando una jornada de pruebas gratis para detectar VIH, que tiene una buena respuesta de jóvenes, además que se hace una promoción del uso del condón y con la Pandemia del Covid-19 también el uso del cubrebocas y otras medidas para prevenirlo”.

“Hacemos un llamado a la secretaría de Salud de Tamaulipas para que se enfoque en hacer más campañas de prevención, pues no hay pruebas de diagnóstico oportuno para que se puedan hacer estás campaña en la entidad para prevenir y detectar a tiempo el VIH y en ocasiones no se da la información a quienes resultan positivos, no saben dónde acudir y hay casos donde van a consulta ya con la enfermedad avanzada”, afirmó.

“Si no hay campañas para prevenir el covid-19 repartiendo cubrebocas y otros insumos y tampoco hay recursos para las pruebas de diagnóstico de detección oportuna del VIH/Sida, esto va a colapsar en algún momento, pues hay una nueva cepa y el virus del SIDA y se puede presentar en nuestro estado y en nuestra ciudad en cualquier momento y no se van a tener los recursos para poder hacer el trabajo de prevención y detección oportuna”, añadió.