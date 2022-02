Cuotas voluntarias son necesarias: regidor

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Juan Hernández / El Sol de Tampico

Ciudad Madero, Tam.- Edgar Ávalos Domínguez, regidor presidente de la Comisión en Educación, señaló que en este tiempo es necesario todo el apoyo de los padres de familia para poder darle el mantenimiento que requieren las instituciones y así garantizar la estadía de los alumnos en este regreso paulatino a las aulas.

“Hoy si queremos decirles que las escuelas si necesitan mucho apoyo, no tienen recursos de ningún otro lado, no es obligatorio, pero apelamos a la concientización de los padres de familia que ayuden”, indicó.

Señaló que los directivos están conscientes de la situación, por lo que pueden hacer su contribución de otras formas y no realizar un gasto.

“Entendemos que hoy algunas familias no tienen la posibilidad, debido a la pandemia, no encuentran trabajo, que se acerquen con los directivos y que les digan, para sumarse a las jornadas de limpieza, las instituciones el municipio las limpia que tres semanas y el personal que ya iniciaron de manera presencial, están sanitizando, están lavando muy seguido”, expresó.

Ávalos Domínguez, detalló que debido a la situación de contingencia sanitaria estos planteles presenten varias afectaciones por la falta del mantenimiento.

“Hoy no solamente las escuelas no tienen dinero, sino que regresan y las encuentran dañadas por casi estos dos años que no han sido utilizadas, se han deteriorado demasiado, entonces si pedimos a los padres de familia que hagan el esfuerzo, no es obligatorio”, citó.