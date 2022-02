En Tránsito Victoria no hay personas ajenas o infiltradas: Director

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Francisco Medina Guerrero.-



Cd. Victoria, Tamaulipas.- En Tránsito Victoria no hay personas ajenas o infiltradas en la corporación realizando algún tipo de trabajo o función, “estamos muy tranquilos y estaremos siempre cuidando que no se permee y que no haya ninguna infiltración”, afirmó el director de Seguridad, Tránsito y Vialidad en el Municipio Guillermo Hernández Valdez.

“Nosotros estamos muy tranquilos porque es una Dirección que no está infiltrada por el crimen, nosotros estaremos siempre cuidando que no se permee y que no haya ninguna infiltración”.

En ese sentido, Hernández Valdez precisó que la información sobre los resultados de la auditoría que se realiza a la corporación de vialidad se entregan al Presidente Municipal, y ya la ASE le hará saber las observaciones al Alcalde.

“No tengo yo información por parte de la auditoría porque se notifica al Alcalde, ya al Alcalde le darán sus observaciones la auditoría en el tiempo que la autoridad considere pertinente”.

Hernández Valdez detalló que ahorita son alrededor de 90 elementos en la corporación, “de los cuales hay veintitantos que no cuentan ahorita con el sistema de control y confianza”.

Dijo que de esos 21 elementos 13 tienen vencido los exámenes de control y confianza y los otros ocho son personas de la tercera edad que no hacen funciones operativas y que no estén obligados a ir al C4 porque no hay una función operativa para ellos.

Señaló que el personal operativo evaluado, aprobado, son 57, y el personal de apoyo vial que no hace funciones operativas en su general son 12, “que están en pendiente en evaluación de control y confianza”.

“Hay 12 que están pendientes de evaluar, que habían salido reprobados al parecer y que en su momento tendrán que ir a evaluarse por cuestiones de cumplir con los lineamientos del Sistema Estatal y si llegan a salir reprobados tendrían que iniciar el proceso de baja ante la autoridad competente que es el municipio”, reveló.