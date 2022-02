Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La separación amorosa entre Christian Nodal y Belinda continúa en el ojo del huracán, por ello tanto fans, haters y hasta famosos no han dudado en reaccionar sobre el tema. Tal es el caso de Galilea Montijo, quien en plena transmisión en vivo del programa Hoy defendió a la cantante de ‘Amor a Primera Vista’.

Señaló que los anillos de compromiso no se regresan. Mientras que Andrea Legarreta deseó lo mejor para ambos. ¿Qué más dijeron sobre la ruptura amorosa de Belinda y Nodal? Fue en plena emisión en vivo del programa Hoy de Televisa, en donde Andrea Legarreta y Galilea Montijo reaccionaron a la ruptura amorosa entre Belinda y Nodal.

Galilea Montijo fue la primera en opinar sobre el tema fue, quien indicó que Belinda no tendría porque regresar el anillo de compromiso que le dio Nodal, pues lo dado está dado.

“Superaron los memes al Super Bowl, había unos que yo decía… le está dando la vuelta a todos lados, que cuál fue el motivo, que ¿qué pasara con el anillo de los tres millones de dólares? Yo siempre he dicho, los anillos no se regresan, las piedras se quedan, los hombres se van. A mí me pidieron un día el anillo y con gusto y en la cara… lo que se da ya no se quita”, comentó Galilea Montijo. Al respecto, Andrea Legarreta también habló sobre el rompimiento amoroso. Opinó que Nodal le parece un joven muy maduro a pesar de su edad.

“A pesar de ser muy jovencito me parece muy maduro. Y que ya haya puesto un comunicado, creo que ya habla de una decisión definitiva. Triste que se acabe la historia de amor, pero son jovencitos pueden seguir su viuda los dos”, aseguró Andrea Legarreta.

Los conductores de Hoy lamentaron el caso de la ruptura entre Nodal y Belinda, adelantando que analizaran el caso más a detalle en la sección ‘De qué me hablas’.

