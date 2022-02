Niega AMLO que José Ramón y Carolyn Adams tengan relación con el Gobierno

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su hijo José Ramón y su esposa Carolyn Adams no tienen relación alguna con el Gobierno Federal que encabeza, y que todos sus ingresos son producto de su trabajo en Estados Unidos.

López Obrador apuntó que su hijo José Ramón López Beltrán trabaja en un despacho de los hijos del empresario Daniel Chávez, quien es supervisor honorífico del Tren Maya, obra prioritaria de la Cuarta Transformación.

“Lo que da a conocer José Ramón de dónde trabaja, en efecto es una empresa de los hijos de Daniel Chávez, que me ayuda como supervisor honorífico del Tren Maya, pero que no cobra absolutamente nada ni tenemos ninguna relación de negocios, él no tiene ningún negocio con el Gobierno Federal. No hay ningún problema de interés, es de los empresarios que nos quieren apoyar en el Tren Maya para concluirlo”, explicó.

“José Ramón está trabajando en E. U., su esposa lo mismo, no tienen nada que ver con Pemex ni con ninguna empresa vinculada al Gobierno, pero el asunto no es de conflicto de intereses, no es eso, e asunto es golpear y hay mucho dinero de por medio, y no tengo elementos para confirmarlo, pero como fue tendencia a nivel internacional, no dudo, porque son especialistas en guerra sucia, de que hayan comprad bots para las redes sociales”, reiteró.

A través de un comunicado difundido la noche del domingo, López Beltrán reiteró que no tiene injerencia en el gobierno federal y desde 2020 se desempeña como asesor legal de desarrollo y construcción para KEI Partners, una empresa privada en Houston.

El hijo del presidente López Obrador aseguró que obtuvo su visa de trabajo y sus ingresos provienen de sus labores.

Con información de: lopezdoriga.com