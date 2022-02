No me voy a quedar con los brazos cruzados, responde AMLO a críticas de sus opositores

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó que fue víctima el fin de semana de una reacción “conservadora” y golpista” por parte de sus opositores, a quienes dejó en claro una cosa: no se va a dejar y defenderá ‘a capa y espada’ su proyecto, la Cuarta Transformación de la vida pública de México.

López obrador aseguró que hoy “es tiempo de definiciones”, donde debe transparentarse todo, incluso sueldos de funcionarios públicos, así como de comunicadores.

“Yo pienso que debe de transparentarse todo, el que nada debe, nada teme, yo no sé por qué se alebrestaron, se incomodaron tanto”, argumentó.

El mandatario señaló que la campaña que emprende la oposición contra su movimiento no tiene como objetivo golpear a su familia, incluso a su persona, sino a la actual Administración Federal y el cambio que se está llevando a cabo desde el Gobierno.

“No es conmigo, obviamente tampoco son mis hijos. Es una reacción conservadora, golpista, en contra de que se lleve a cabo un verdadero cambio en el país, porque además de que saqueaban y robaban, no perdían siquiera su respetabilidad, se hacían pasar como gente decente, gente de bien, incluso con ínfulas de superioridad, por eso sus actitudes clasistas, racistas, discriminatorias”, enfatizó.

“Nos vamos definiendo. Y que sepan, pues, que yo no me voy a dejar. El que se aflige se afloja. Tenemos que seguir defendiendo la Cuarta Transformación (…) No me voy a quedar cruzado de brazos, porque soy ciudadano y tengo derecho a informar, pero sobre todo a defender el proyecto”, refirió.

López Obrador denunció que hay quienes usan al periodismo como instrumento para “golpear y ser mercenarios”, lo que, asegura, se repite cada vez que en México un movimiento, como ahora el suyo, intenta realzar una transformación.

“Sí son periodistas. Nada más que golpeadores, mercenarios, vendidos, alquilados, es una historia que se repite: cada vez que se busca una transformación, el conservadurismo corrupto e inmoral se lanza en contra de los que buscan la transformación y la defensa del pueblo, eso le hicieron a Madero”, reiteró.

“No estamos para medias tintas, desde que llegamos estamos impulsando una transformación, un cambio, y no es el quítate tú para ponerme yo, no llegamos aquí para que continúe lo mismo, n es más de lo mismo, no somos Fox, acuérdense cómo engañaron en el 2000 de que iba a haber un cambio, ¿hubo un cambio? Nada Fue lo mismo”, explicó.

López Obrador también se lanzó contra quienes realizan foros en redes sociales para atacar a su Gobierno: “afortunadamente no fueron muchos, porque hay muchos muy vivillos que ahí andan todavía enzarapados”.

Con información de: lopezdoriga.com

