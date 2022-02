AMLO, orgulloso de sus hijos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

“Estoy orgulloso de mis hijos y de que hayan resistido los embates de ser oposición, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y “ahora que está al frente del gobierno federal, se mantengan al margen”.

“Ya ellos saben qué es esto. Me da mucho orgullo que resistan y se han portado bien, aunque saben que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público. Ellos lo saben perfectamente y mientras yo he sido dirigente, ellos no han ocupado un cargo, porque ese es el acuerdo que tenemos”, explicó.

Durante la conferencia mañanera, les pidió que “se sigan portando bien como lo han hecho” y recordó que desde pequeños han tenido que lidiar con el hecho de que él sea político y haya luchado en la oposición en Tabasco, cuando encabezó el Movimiento por la Defensa del Petróleo.

AMLO calificó eso como una ventaja, pues haber sido espiados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) desde que sus hijos eran pequeños los ha hecho saber cómo comportarse.

Recordó que, en 1995, cuando encabezaba el movimiento opositor durante la administración del priista Roberto Madrazo, tuvo que lidiar con órdenes de aprehensión.

“Ellos saben que desde niños hemos tenido carros de vigilancia enfrente de nuestra casa. Ellos han visto cómo cuando el Movimiento en Defensa del Petróleo en 1995, traía orden de aprehensión. Me metieron todo el Código Penal, como 11 delitos para obligarme aquello, para que me amparara o me fugara”, recordó el mandatario.

Finalmente, dijo estar agradecido “con el creador” de que sus hijos no pretendan ser como el hijo del Cura José María Morelos, Juan Nepomuceno de Almonte, “que se pasó del lado de los conservadores”.

Con información de: telediario.mx