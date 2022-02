Lyn May asegura que tuvo encuentros íntimos con Vicente Fernández

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Vicente Fernández sigue siendo tema de conversación y esque en esta ocasión, Lyn May aseguró que el intérprete besaba muy bien.

La vedette hasta mencionó que le llegaba a picar el bigote, por lo que le pedía que primero se lavara la cara.

“Besaba muy bien, como todos los mariachis como era Vicente besan muy bien (…), sí picaba el bigote, pero lo mandaba a que primero se lavara la cara y luego ya. Ya me estás sacando cosas que no debo porque si lo oye Cuquita me va a regañar”, mencionó la bailarina.

Lyn May señaló que lo que llegó a ocurrir entre ella y El Charro de Huentitán tuvo lugar cuando los dos trabajaban en el mismo lugar.

“Vicente y yo éramos muy jóvenes, entonces pues en esa época, los dos trabajando en el Blanquita y los dos ahí, pues imagínate, los camerinos se prestaban para todo. Ahí conocí a muchos y muy guapos”, recordó.

Cabe recordar que, hace un par de semanas, la vedette comentó que consideraba a Vicente Fernández como una persona muy cariñosa.

“Era una persona dulce, una persona cariñosa. Una persona que me quiso. Y una persona que es el ídolo de todo el mundo, que dejó canciones, que dejó legado hermoso, que todo el mundo lo queremos y lo vamos a extrañar mucho”, dijo la vedette..

Con información de: telediario.mx