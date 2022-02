Muy apresurado retorno total a clases: Sempafat

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

La indicación por parte de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) para el retorno total a clases presenciales, es apresurada y contradictoria a los indicadores epidemiológicos en los municipios, aseguró Miguel Ángel Tovar Tapia.

El presidente de la Sociedad Estatal de Maestros y Padres de Familia de Tamaulipas (Sempafat), añadió que también causa confusión pues se hace a horas de que se emita el nuevo acuerdo gubernamental para contener la pandemia de covid-19.

“Obviamente el patrón es la SET y los directivos y maestros esperamos la indicación por vía oficio para presentarnos en las aulas, ya con esa instrucción o indicación de manera oficial obviamente deberemos presentarnos, porque el 90 por ciento o tal vez más de los maestros ya tenemos la segunda dosis de refuerzo”, adelantó.

Sin embargo Tovar Tapia advirtió que en cuanto a los padres de familia sigue siendo voluntario que envíen o no a sus hijos a la escuela, sobre todo de aquellos menores de 15 años que aún no cuentan con la vacuna.

“Creemos que serán pocos los que envíen a sus hijos a las aulas, porque obviamente no hay una garantía de salud para estos menores, además por un lado tenemos las declaraciones de la SET exhortando a reanudar clases presenciales, pero por otro la Secretaría de Salud clasifica en semáforo rojo a más de una decena de municipios”, apuntó.

Tovar Tapia señaló que estas posturas encontradas son las que causan incertidumbre y confusión entre los padres, aunque finalmente serán éstos quienes tendrán la última palabra y están en su derecho de enviar o no a sus hijos a la escuela.

“Los docentes ya con el oficio en la mano y la instrucción de presentarse en la escuela, obviamente acataremos la orden de parte de quien paga o que es el patrón que en este caso es la SET, además consideramos que es urgente volver a clases presenciales”, subrayó.

Señaló que es indudable el gran rezago académico de hasta el 80 por ciento tan solo en comprensión lectora a raíz de la pandemia, indicador que, dijo, en estos años de ausencia en los salones se profundizó.

“Ahora bien no es sólo el tema académico sino la condición económica en cada familia, por lo que difícilmente todos los planteles estarán en condiciones de regresar a partir del miércoles, consideramos que lo más prudente es que hasta el inicio del próximo ciclo escolar se regrese a las aulas”, concluyó.