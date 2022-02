Omar Chaparro rompe en llanto al recordar que Diego Verdaguer lo buscó antes de morir

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

A menos de tres semanas de la muerte de Diego Verdaguer, siguen surgiendo las muestras de dolor por su partida y de cariño a la amistad que forjó con decenas de famosos de distintos ámbitos del medio artístico.

Omar Chaparro fue quien compartió con los medios el dolor que le causaba la muerte del argentino más mexicano. Fue al salir de una misa que se celebró en Los Ángeles, California, que el actor narró a la prensa lo sorpresivo que fue para él la partida de su “amigo del alma” como calificó a Diego Verdaguer.

“Alguien que sabes que desde que lo conoces, sabes que hay una química, un entendimiento, una complicidad”, dijo el actor.

Entre lágrimas,recordó que antes de morir, Diego lo buscó en varias ocasiones, pero no lograron empatar sus agendas.

“Me duele porque me estuvo buscando y por una cosa, por otra, no coincidimos y me dolió en el alma perderlo”, agregó sin poder contener el llanto.

Además, el actor compartió que ahí en la misa en medio del recuerdo del cantante, le prometió trabajar para compartirse en una mejor persona.

“Él me inspira, y te puedo decir que le hice una promesa en este funeral, le hice una promesa y es que nos deja tan alta la vara, es un hombre tan perfeccionista que dije voy a tratar de ser como tú, de ser mejor papá, de ser mejor esposo, de ser mejor ser humano”, ahondó.

Con información de: excelsior.com