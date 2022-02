AMLO garantiza protección a periodistas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la conferencia matutina de hoy que su gobierno no manda aniquilar a nadie y mencionó que es responsabilidad del estado cuidar la vida de los periodistas.

Además, pidió que no se utilicen las agresiones a este gremio para atacar a su gobierno.

“Nosotros no mandamos a aniquilar a nadie, ya no es el estado como era antes, el violador por excelencia de los derechos humanos, y si hay pruebas se castiga, pero no hay la intención, ni siquiera está en nuestro pensamiento, nosotros no somos represores, para que no nos confundan”, declaró el presidente en la conferencia matutina.

Asimismo, confió en que la violencia se irá resolviendo, mientras no haya impunidad ni un estado represor.

“Vamos a seguir protegiendo a los periodistas. Hay que proteger a todos, ricos, pobres, periodistas honestos y mercenarios, porque la vida es lo más valioso, es el principal de los derechos humanos, el derecho a la vida, pero no utilizar estos lamentables hechos para atacar al gobierno que represente”, agregó AMLO.

Con información de: telediario.mx