Reformas aprobadas por el Poder Legislativo no es algo que vaya a favorecer al pueblo: Gustavo Cárdenas

Por Francisco Medina Guerrero.-



Cd. Victoria, Tamaulipas.- Las reformas a la Ley Interior del Congreso aprobadas por el Poder Legislativo con el voto mayoritario de Morena no es algo que vaya a favorecer al pueblo, aseveró el diputado local Gustavo Cárdenas Gutiérrez.

En entrevista, previo a ingresar al salón del Pleno del Congreso del Estado, el diputado local de Movimiento Ciudadano señaló; “yo me abstuve por el tema interno, no es un tema que va a favorecer al pueblo esta decisión”.

Cardenas Gutiérrez justificó su abstención en la votación sobre las reformas a más de 20 artículos de la Ley Interior del Congreso mencionando que era un tema que causó mucha polémica al interior de las distintas bancadas parlamentarias representadas en el Congreso del Estado, por lo que dijo, optó por “no meterse entre las patas de los caballos”.

“Causó mucha polémica al interior de los partidos políticos, tanto de los malos y de los peores, entonces yo no me voy a meter entre las patas de los caballos”.

Al abundar sobre las razones por las cuales se abstuvo de votar las reformas a la Ley Interna del Congreso, el legislador de MC señaló que tiene diversas consideraciones tanto a favor como en contra de las posturas que tiene confrontadas a las fracciones que actualmente mantienen la disputa por la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

“Es algo que no me simpatiza mucho quitarle las facultades a la Presidenta de la mesa en ese momento y creo que debemos mantenernos en una manera más neutral, porque sí hubo cosas graves que cometió la presidenta de no tomar los acuerdos que se habían sacado ahí precisamente y estar haciendo polémica cuando no hay necesidad”.

Cárdenas Gutiérrez añadió; “por el otro lado sí hubo exceso en el manejo de ciertas normas que empezaron a quitar para tratar de mantener prácticamente una hegemonía y darle un poder muy fuerte a la Jucopo”.

Para recalcar su postura frente a las reformas a la Ley Interna del Congreso local, Cárdenas Gutiérrez, destacó; “este tema a la mejor no lo va a entender mucha gente pero es un tema interno de aquí del Congreso del Estado, entonces yo en lo particular lo digo con toda honestidad, no era un tema que fuera tan importante, además tienen mayoría ellos, ya ganó a través de 18 votos a 17, mi voto fue neutral porque no era un tema que a mí me interesara mucho”.