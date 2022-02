El hombre señaló que no quiere decir que su trabajo no sea noble, pero que le gustaría que fueran doctor, ingeniero o maestra

Los padres siempre querrán lo mejor para sus hijos y para ello se esfuerzan a diario saliendo a trabajar, así lo confirmó un albañil que se volvió viral después de contestar una simple pregunta: ¿qué estás haciendo?

Un video se volvió viral a través de la página de Facebook Ixtlahuaca Metropolis debido a la respuesta que un albañil dio respecto a lo que quiere para sus hijos en el futuro. “Soñar no cuesta nada”, se puede leer en el video antes de que un hombre preguntara: “carnal, ¿qué estás haciendo?”.

Después de escuchar la interrogante, el hombre que se encontraba trabajando en una construcción volteó y dejó el siguiente comentario:

“Aunque no parezca, carnal, estoy tratando e intentando cambiar el rumbo de mis hijos, eso es lo que estoy tratando de hacer. No quiero decir que este trabajo no sea noble, pero no estaría mal tener un doctor, un ingeniero o una maestra”, señaló el albañil.

Aunque está dedicando sus esfuerzos al mejor futuro de sus hijos, el albañil aseguró que, “si por azares del destino eso no llega a suceder”, él se daba “por bien pagado” con que sean personas de bien, “gente honorable, que respeta”.

El video, que ha sumado más de un millón de reproducciones, también generó cientos de comentarios, la mayoría de ellas reconociendo las palabras del hombre y aplaudiendo el esfuerzo que está haciendo.

