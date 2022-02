Tri Femenil no ve como obligación clasificar al Mundial

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Una vez que se dio el anuncio oficial de Monterrey como sede del Premundial Femenil de la Concacaf, en la Selección Mexicana Femenil no se obsesionan con una obligación de conseguir el pase a la Copa del Mundo Nueva Zelanda-Australia 2023, así lo señaló Alicia Cervantes, quien se concentra en el trabajo del conjunto y disfrutar el proceso.

“No es una obligación, estamos haciendo lo propio para sacar ese boleto, es una motivación por estar en nuestro país. La obligación la dejamos a un lado”, comentó en conferencia de prensa.

Incluso, la delantera de Chivas Femenil dejó claro que en este Clasificatorio W no demeritan a ningún rival pese a que uno de ellos, como Anguila, no se encuentra en el ranking de la FIFA. “Creo que no demerítanos al rival.

Todos los equipos son importantes, no por ser una selección debes estar en un top. Nunca daremos por muero a ningún rival, estás sin eliminatorias para un mundial y se va a dar todo”.