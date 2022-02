Encuestas a modo

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata.-

No. Sencillamente no creo en las encuestas.

Lo dijo Cirilo Stofenmacher hace algunas semanas: “Son como los huevos: se hacen al gusto del comensal”.

Hay quienes dicen “dime quién gana la encuesta y te diré quién la pagó”.

Ahora resulta que Tamaulipas está repleto de excelentes alcaldes.

Pero suelen confundir la popularidad con la eficiencia; es decir, creen que porque la gente los quiere, son buenos gobernantes.

Ah, pero cuando los resultados de esos sondeos no les favorecen, entonces, o están cuchareados, o simplemente la empresa que la realizó no tiene credibilidad o no los quiere.

Así son.

El que “ganen” en una encuesta no los hace buenos. Habría que darse una vuelta por las ciudades en donde sus gobernantes están en el “top ten” y “la volvieron a hacer” para salir avante, pero las localidades están por los suelos.

Los comunicados (en plena veda electoral) solo se la creen ellos (los que aparecen en los resultados), sus empleados y sus fanáticos.

Pero mientras salen triunfantes en el concurso de popularidad, hay calles con enormes baches y con una enorme deficiencia en los servicios públicos.

Y es que lo único que logran presumir son esos resultados de sondeos y no por las acciones que hagan al respecto.

No podemos basar el triunfo de una administración, sea del nivel que sea, con base en una encuesta que puede tener muchas deficiencias.

No podemos medir los resultados de su gestión basados en una popularidad, que en el caso de algunos, es por la marca partidista que representan.

Si hay quien les crea, es asunto de ellos, pero la realidad de las cosas es que no estamos para andar viendo encuestas, sino obras. No estamos para ver números y porcentajes, sino ciudades o municipios caminando.

Ahora resulta que todos están cosidos a mano.

EN CINCO PALABRAS.- Mejor cumplan sus compromisos proselitistas.

PUNTO FINAL.- “Se convirtieron en la bruja de Blanca Nieves en la que le preguntan al espejo quién es el más bonito”: Cirilo Stofenmcaher.

Twitter: @Mauri_Zapata