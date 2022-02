¡Ya tiene fecha de estreno cuarta temporada de ‘Stranger Things’!

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Este año en cuanto a series se refiere se ve muy bien. A cada rato nos enteramos de que vendrán producciones bastante interesantes, pero también sabíamos que en 2022 tendremos de regreso varias producciones que nos encantan. Tal es el caso de “Stranger Things”, que luego de casi cuatro años, volverá a nuestras vidas con su cuarta temporada y por supuesto que estamos muy emocionados por todo lo que sucederá.

Desde que en 2016 el gigante del streaming estrenó esta serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer, se convirtió en un éxito inimaginable. Los personajes tan entrañables, así como la historia llena de terror con un toque de ciencia ficción y vibra retro, nos engancharon por completo. Tanto así que la plataforma no dudó en renovar esta trama para más entregas que lo único que han hecho es elevar nuestras expectativas y dejarnos al filo del sillón.

En el 2021 tuvimos algunas noticias sobre la cuarta temporada de Stranger Things. Netflix soltó un par de vistazos de apenas unos segundos de lo que veremos en esta nueva aventura de Eleven y compañía. Sin embargo, todo cambió en septiembre de ese mismo año con el evento Tudum, en donde mostraron un avance espectacular que a pesar de no dar muchos detalles importantes, nos volaron la cabeza con todas esas imágenes.

Para cerrar aquel año, el gigante del streaming lanzó un teaser en el que vemos al personaje de Millie Bobby Brown en su nueva vida junto a los Byers en California. En los adelantos previos mencionaron que la siguiente tanda de episodios llegarían en 2022, aunque no confirmaron una fecha exacta de estreno. Pero ahora y después de mucha espera, por fin sabemos cuándo podremos ver la nueva entrega.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ?

Netflix, a través de sus redes sociales, compartió cuatro pósteres de la cuarta temporada de Stranger Things. En cada uno de ellos podemos ver a los personajazos en distintas situaciones pero que juntos nos dejan muy clara una cosa: que todo final significa un comienzo. Y además de darnos nuevas imágenes, que por cierto, se ven increíbles, también anunciaron con bombo y platillo los días en que estarán disponibles los capítulos.

Esta cuarta entrega se dividirá en dos partes. El volumen 1 llegará al catálogo del gigante del streaming el 27 de mayo, mientras que el segundo volumen se estrenará hasta el próximo 1 de julio. Así que ya lo saben, no hagan planes para esos días y armen un maratón si es que no recuerdan algunos detalles de la historia porque seguramente lo necesitarán. Prepárense, porque las cosas no volverán a ser como antes.

No menos importante, Netflix también confirmó que renovó a Stranger Things para una quinta temporada. Esta noticia por supuesto que nos dejó con la boca abierta y da un indicio de lo que veremos en los siguientes episodios, pero también nos quedamos con un sabor agridulce porque la plataforma de streaming reveló a su vez que esta será la última entrega de la serie. Muy pronto le diremos adiós a Eleven y compañía.

A través de una carta publicada en redes sociales, los hermanos Duffer mencionaron que su idea es darle un cierre digno a esta trama: “Hace siete años, planeamos el arco argumental completo de ‘Stranger Things’. En ese momento, predijimos que la historia duraría cuatro o cinco temporadas. Resultó ser demasiado grande para contarla en cuatro, pero –como pronto se darán cuenta por ustedes mismos– nos estamos precipitando hacia nuestro final”.

Con información de: sopitas.com