Confirma MC retiro de candidatura de Palazuelos a Gobierno de Quintana Roo

Fue confirmado por la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano (MC) que retiró la candidatura del actor Roberto Palazuelos al gobierno de Quintana Roo, y que en su lugar propondrá al actual senador de Morena por aquel estado, José Luis Pech Várguez.

Precisó que, aunque la decisión ya está tomada, “hasta el sábado se darán a conocer los anuncios oficiales e institucionales”.

El senador guinda –electo por mayoría en su estado– sí adelantó desde ayer su salida del partido y, en un mensaje en redes, reprochó que “he constatado que no hay condiciones para la unidad en Morena para enfrentar juntos el proceso electoral del estado”.

“Por eso he decidido hacer pública mi decisión de no apoyar a la candidata del PVEM y Morena a la gubernatura. Sin humildad no es posible alcanzar la unidad, porque la soberbia no permite ponernos en los zapatos de los demás”, explicó.

Esta decisión tomada en MC se debió a los reproches internos de su militancia en contra de la candidatura de Palazuelos, luego de que el actor y empresario fue evidenciado en una entrevista televisiva, en la que confesó haber participado con su arma en una balacera, en la Ciudad de México, en la que resultaron dos personas muertas, y porque expresó que admira a Joaquín el Chapo Guzmán.

