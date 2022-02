Critica a quienes atacaron a su hija

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (Agencias)

El conductor de televisión Adal Ramones salió en defensa de su hija, la joven influencer Paola Ramones, quien estuvo involucrada en una polémica tras haberle jugado “broma” a la empleada doméstica de su residencia.

El exconductor de “Otro Rollo” reapareció en la Ciudad de México durante el estreno de la obra “José El soñador”, en donde fue interceptado por la prensa que lo cuestionó sobre el comportamiento de su hija en la aplicación TikTok, en donde compartió la pesada jugada hace la empleada.

“Se me hizo muy fuerte cómo la gente puede agredir a una chica en un juego de video, o sea, Paola siempre ha sido incluyente y se me hizo fuerte porque hubo gente, afortunadamente no toda, que la amenazó”, expresó Ramones ante la pregunta de los reposteros presentes en el lugar.

Aunque no quiso ahondar en la situación, criticó la respuesta que tuvo el público hacia su hija. Asimismo, aseguró que la tabla con la que la empleada y Paola se golpearon era de la misma madera, además de que tanto su hija como el novio y amiga de esta participaron por igual en la dinámica, aunque solo se le criticó a ella.

“Le digo: ‘Chaparra, es algo que vas a tener que aprender, es duro, pero a veces la gente está dolida por otras cosas y agarra a alguien’, pero fue muy duro porque es una chamaca de 20 años que estaban jugando”, finalizó el también comediante sobre la controversial situación que vivió la joven.