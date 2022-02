Victoria, segundo lugar nacional en calificación de Uber

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Diego López Bernal

Ciudad Victoria se ubicó como en segundo lugar nacional entre las ciudades con la calificación promedio más alta entre usuarios de Uber, informó la plataforma digital este viernes.

Cabe recordar que Uber permite a usuarios y socios calificarse mutuamente con la finalidad de mejorar experiencias para todos; pero por primera vez, hace público este listado de las cinco ciudades en México con las calificaciones promedio más altas, asó como las más bajas otorgadas por sus usuarios.

El topo cinco lo integran, además del segundo lugar de esta Capital, Durango, en primer lugar, mientras que del tercero al quinto están ubicadas las ciudades de Oaxaca, Los Cabos y Manzanillo.

En contraparte, las urbes con peores calificaciones promedio fueron Guadalajara, San Luis Potosí, Ciudad de México, Puebla y Tijuana, abunda la información de la empresa de transporte ejecutivo.

La calificación de cada usuario es el promedio de los últimos 500 viajes realizados, por lo que siempre tendrás la oportunidad de mejorar tu calificación. Una forma de hacerlo es considerando algunas de las razones por las que los socios conductores afirman haber dado calificaciones bajas a sus usuarios:

Limpieza: Los socios conductores no deberían tener que limpiar por ti. Asegúrate de recoger tu basura y no ensuciar el vehículo para que el siguiente usuario no empiece su viaje con una mala experiencia.

Puntualidad: Sé considerado con el tiempo de los demás y procura estar listo para partir cuando el socio conductor llega por ti.

Respeto: Trata al socio conductor y a su automóvil como quieras ser tratado. Como se establece en las Guías Comunitarias de la app de Uber, queremos que tanto usuarios como socios conductores se sientan cómodos y respetados.

No azotes la puerta: Los socios conductores señalan que azotar la puerta es desconsiderado y grosero por parte de los usuarios.

Cubrebocas y ventilación: Cuidar unos de otros durante la pandemia es responsabilidad de todos, y los socios conductores valoran que los usuarios porten adecuadamente su cubrebocas y mantengan las ventanillas parcialmente abiertas durante el viaje.