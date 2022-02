Elige bien los medios de información

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

Héctor F. Saldívar Garza

Los medios de comunicación o información, en lo general han sido considerados como elementos empleados para el control de las masas; su trascendencia obedece a que contribuyen mediante su accionar a lograr la reproducción de las clases sociales, manteniendo de esa manera el denominado statu quo. Suele denominárseles aparatos ideológicos del Estado, porque a través de la historia han incidido satisfactoriamente a que se mantengan los mismos grupos de poder en la sociedad, continuando así la ideología establecida.

La cinematografía es uno de estos medios y la difusión que a través de ella se ha realizado puede considerarse muy importante, ya que influencian a las sociedades sobre asuntos que son de marcado interés para los grupos de poder. Su fuerza obedece, entre otras cuestiones, a que los productos que ofrece son captados por la audiencia en un local cerrado, lo cual invita a la concentración, evitándose de esa manera los distractores.

Otro punto que lo convierte en un medio eficiente para impactar, es que su funcionamiento se realiza a través de la vista y el oído, además de un sonido con altos decibeles, colorido natural y movimiento de los actores. Por supuesto que esto depende de la calidad de los aparatos que se empleen y la habilidad de quien los opere.

En los últimos tiempos la televisión ha sido de gran utilidad para proyectar películas, documentales y series. Diferentes empresas se han encargado de esto mediante un cobro adicional correspondiente. Una de ellas es Telmex, quien a través de Internet ofrece el servicio de Netflix, la cual puede contratarse para disfrutar la exhibición de estos pasatiempos, que analizaremos con detenimiento, porque de alguna manera influyen en los cinéfilos que las ven, en virtud del nivel general de preparación, que muy probablemente los hace permeables a los principios y valores que los filmes suelen introyectar.

Esto no se considera privativo de México, pero los comentarios se circunscriben a nuestro ámbito porque obviamente es el que más conocemos, y deseo se reflexione en torno a este sector de la sociedad Latinoamericana, porque en mis afectos se encuentra el cooperar en la medida de lo posible para que avancemos… quizás en otras latitudes suceda lo mismo, o algo similar, sin embargo, sobre ello no me pronunciaré.

Los documentos que se exhiben en la compañía citada son de diferentes partes del mundo; he presenciado de la India, Turquía, Japón, España y Corea entre otras; y a continuación les comentaré algunas experiencias que de ahí he recuperado.

En las películas o series de la India, de inmediato se observa que muestran valores muy diferentes a los que se manejan en trabajos similares cuando son realizados en otros países. En la nación referida, cuidan mucho el asignarles a mujeres papeles donde desempeñen funciones importantes, e igualmente respetan en amplia medida que no muestren partes de su cuerpo que puedan generar un despertar en torno a la líbido. Con ello deduzco que dan muestra de consideración especial hacia el sexo femenino, percibiéndolas como personas a la cuales no debemos valorar por lo que se encuentra en la superficie de su ser, sino que lo correcto es no cosificarlas mostrando principalmente sus cualidades físicas, para dar paso a cuestiones de mayor trascendencia, como la existencia de principios humanistas, capacidades intelectuales y brindarles trato en un plano de auténtica igualdad con el sexo masculino.

En cuanto a lo que se expresa en los productos cinematográficos provenientes de Turquía, dentro de lo más importante que puede captarse citamos, amén de una actuación extraordinaria de parte de los protagonistas, es notorio también el respeto hacia la mujer en las muestras de amor que presentan, donde no se enfatiza en lo carnal, recurriendo en mayor medida a sublimar lo interno de los seres humanos. Igualmente en cuanto a los valores, se percibe la honorabilidad de las personas para cumplir con los compromisos contraídos y los liderazgos con una visión superior sin dejar de lado la mejora de la sociedad en lo general.

Incorporan en sus trabajos asuntos relacionados con su historia, lo cual los torna interesantes; porque además de diversión el televidente se ilustra, informándose de dónde provienen, y aprenden sobre las luchas tan intensas que tuvieron con otros grupos que intentaban desplazarlos, para adueñarse de esos territorios arropados por tierras hermosas, promotoras de bonanza que finalmente sirvieron de estructura para establecer en ellas al estado turco.

Por otra parte, da a conocer más a su país, lo que puede incidir en el incremento del turismo, actividad generadora de divisas para lograr contar con más recursos económicos, que si son bien utilizados pueden fortalecer la calidad de vida para los ciudadanos.

España, por su parte, presenta películas muy bien dirigidas, con extraordinarios libretos que hablan de las debilidades humanas y problemáticas muy en específico que se pueden generar en esas regiones. Como los hechos demuestran, tiene una intensa historia, la cual gran parte de ella probablemente no tocan en sus trabajos, por la ruindad de su comportamiento hacia las comunidades que habitaban la región que hoy comprende a Latinoamericana y que a más de cinco siglos de haber sufrido sus atropellos y acciones viles, en nuestro corazón, a través de las generaciones permanece unido con un sello indeleble, el dolor por el trato que nos proporcionaron y los daños irreversibles que ante su conquista sufrieron nuestros antepasados.

En cuanto a Japón, reconocemos en sus filmaciones los sentimientos que suelen albergar en su proceder cotidiano, principalmente en torno a la familia; su nivel de vida de bienestar sin excesos, guardando una equidad a todas luces ejemplo de la conducta que han recibido de parte de los dirigentes que los han guiado durante su desarrollo, el cual ha pasado por etapas verdaderamente crueles, pero que han sabido superarlas con inteligencia, dedicación y sobre todo fortaleza.

Corea muestra en los trabajos fílmicos asuntos diferentes; esto en virtud de que existe una división de su territorio en dos países: Corea del Norte y Corea del Sur. La primera expone regularmente cuestiones políticas y sociales y la citada en segundo término, empleando elementos de mayor tecnología, aborda diversos asuntos que se presentan en la cotidianidad. Con sus exposiciones han obtenido reconocimientos internacionales.

Finalizamos este trabajo enunciando que el Estado debe manejar como prioridad el concientizar a la sociedad sobre el uso de estos medios, para que al recibir los productos que difunden, no se conviertan en objeto de la reproducción, sino que los valoren en su real dimensión, tomándolos solo como diversión, sin perder de vista que pueden incidir en ellos para ubicarlos fuera de la realidad existencial.