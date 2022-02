PC hace llamado a no quemar basura para evitar incendios

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Debido a que ya se registró un siniestro en las faldas de la Sierra Madre pese a que aún no inicia la temporada de incendios forestales, el director de Protección Civil de Gobierno del Estado Pedro Granados Ramírez hizo un llamado a la población a evitar la quema de basura.

“Es importante que nos apoyen a hacer extensiva la invitación a la población de no estar haciendo quemas de basura, que fue la causa de ese incendio particularmente, vecinos que se ponen ahí a quemar la basura, descuidan la lumbre y había viento”.

Sobre el tema, mencionó que la temporada de incendios forestales arranca el mes que entra; “nosotros normalmente damos el banderazo por el 15 de marzo, todavía falta, normalmente tenemos siempre algunos incendios que se anticipan, como fue el caso de uno pequeño que tuvimos aquí pegado a la Sierra Madre, en las faldas de la Sierra Madre en Victoria hace unos días”.

Aún cuando señaló que fue un incendio muy pequeño que afectó solamente un par de hectáreas, advirtió; “son ya los inicios de una temporada que en base al estiaje que se tiene seguramente tendremos bastante material combustible que se estará quemando”.

Entrevistado en el marco de la Ceremonia llevada a cabo en el Cuartel General del 77 Batallón de Infantería con motivo del 109 Aniversario del Día del Ejército Mexicano, Granados Ramírez recordó que el año pasado en Tamaulipas se registraron 25 incendios forestales dejando un saldo de alrededor de 14 mil hectáreas afectadas.

“Esperemos que este año no se nos afecte mucho”.

El titular de PC en el estado destacó que es difícil establecer una previsión sobre posibles afectaciones por incendios forestales para este año, ya que eso, dijo, “es difícil saberlo, depende cómo se comporte cada incendio”.