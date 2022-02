Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Fue encontrada en Estados Unidos una camioneta bastante especial y no sólo porque estuvo estacionada 42 años, sino porque sólo existen 11 como ella. La historia se hizo viral.

El popular canal de YouTube AMMO NYC encontró esa rara camioneta, que se trata de una Ford F-250 Lariat, modelo 1978. El vehículo estuvo guardado 42 años y, por increíble que parezca, apenas recorrió 224 kilómetros y no ha cambiado de dueño.

Haber encontrado esta camioneta es un gran hallazgo ya que sólo se fabricaron 11 unidades con esta combinación de colores: crema y café oscuro. La gente de AMMO NYC encontró el vehículo porque su dueño ya no quería tenerlo estacionado en su garaje y quería venderlo. Así que los llamó para que le dieran una limpieza profunda y dejar la camioneta con cero kilómetros para venderla.

El equipo de AMMO NYC trasladó la camioneta de Carolina del Norte a su estudio en Connecticut y mostraron el increíble estado de conservación en el que se encuentra la Ford F-250 Lariat.

El paso del tiempo no hizo casi estragos en la camioneta, por lo que el equipo no tuvo que hacer grandes esfuerzos en dejarla casi como nueva. Sólo tuvieron cuidado con la pintura y hacer que el proceso no fuera invasivo para mantenerla casi como si hubiera salido de la agencia.

La camioneta está a la venta en Fire House Vintage y se cree que está siendo vendida en un precio que oscila los 75 dólares (alrededor de mil 500 pesos).

Con información de: noticieros.televisa.com