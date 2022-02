Poca chamba y mal pagada

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Diego López Bernal.-

Cd. Victoria, Tam.- Las condiciones laborales para la mayoría de los trabajadores tamaulipecos no resultaron las ideales al cierre del cuarto trimestre del 2021, pues más de la mitad de ellos no ganaban lo suficiente, trabajan de más para ganar suficiente o de plano no contaban con seguridad social.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) Nueva Edición presentada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que al cierre del año pasado Tamaulipas registró una tasa de desempleo de 3.6 por ciento, que son un total de 59 mil 955 personas.

En el desglose de las estadística laborales de la dependencia federal destaca que del millón 628 mil 87 tamaulipecos con chamba, el 27.6 por ciento lo hacía en condiciones críticas de ocupación y otro 24.7 por ciento trabajó en el sector informal, es decir, más de la mitad de los trabajadores (52.3 por ciento) se desempeñaban sin las mejores condiciones laborales.

Las condiciones críticas de ocupación es cuando a las personas trabajan menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a su voluntad, aquellas que laboran más de 35 horas ganando menos de un salario mínimo o a quienes trabajan más de 48 horas por semana percibiendo hasta dos salarios mínimos.

Por su parte, la tasa de ocupación en el sector informal representa a la población ocupada que trabaja para una unidad económica que opera a partir de los recursos del hogar, pero sin constituirse como empresa, de modo que la actividad no tiene una situación identificable e independiente de ese hogar.

También se añade a la definición de empleo en el sector informal las siguientes categorías: el trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico remunerado no protegido de los hogares, así como los trabajadores subordinados que, aunque trabajan para unidades económicas formales, lo hacen bajo modalidades en las que se elude el registro ante la seguridad social.

De esta manera, el 52.3 por ciento de los trabajadores tamaulipecos están o estuvieron hasta el cierre del 2021 en alguna de las condiciones adversas antes señaladas, más el 3.6 por ciento que de plano no tenía trabajo al empezar el presente 2022.

El mismo informe de Inegi da cuenta que solamente el 68.9 por ciento de los trabajadores son asalariados, por lo que el 31.1 por ciento restante no tienen la certeza de cuánto devengará por su labor, entre los que se encuentran los que hacen su lucha en negocios familiares, es decir, el sector informal.

CIUDADES TAMAULIPECAS

Para el levantamiento de la ENOE Nueva Edición del cuarto trimestre del 2021 el Inegi nada más tomó en cuenta a dos ciudades de Tamaulipas, las cuales arrojaron los siguientes datos en los indicadores antes mencionados.

Reynosa destacó por ser la que más baja tasa de desocupación presentó en las 36 ciudades del país consideradas por la dependencia del Gobierno federal, con 1.1 por ciento, en tanto que en Tampico fue del 5.5 puntos.

En general, las condiciones del empleo son mejores en la ciudad fronteriza, en contraste con la de la zona conurbada del sur, pues en el sector informal Reynosa tenía al 23.4 por ciento de sus trabajadores (por debajo de la media estatal) y Tampico fue de 25.4 puntos.

En cuanto a las condiciones críticas de ocupación los tampiqueños presentaron menor porcentaje que los reynosenses; en la primera ciudad fue de solo 17.8 por ciento, en tanto que en la frontera se dispara incluso por encima de la media estatal, con 32.4 por ciento.

Por último, para destacar queda el indicador de desempleo en Reynosa pues solo registró en el trimestre octubre-diciembre del 2021 a tres mil 549 personas desocupadas, de un total de 59 mil 955 que había en toda la entidad.