Vende su virginidad por boletos de Bad Bunny

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Cuando los fanáticos de Bad Bunny se enteraron de los conciertos que daría, han hecho de todo para conseguir entradas, como filas por días, pedir cooperación o gastar un dineral por los boletos.

Sin embargo, una joven en Ecuador fue más lejos y con una cartulina ofrecía en la calle su ‘virginidad’ a cambio de boletos para ver a Bad Bunny en concierto: “Vendo mi virginidad para el concierto de Bad Bunny”.

Un joven cuestionó a la chica, si era verdad lo que ponía en la cartulina, ella lo confirmó “lo que sea por el concierto, dispuesta a todo por el concierto, es que soy super fan de Bad Bunny” dijo la joven ecuatoriana.

Comentó que sus padres no le habían dado el dinero porque siempre la consentían y no lo harían esta vez.

“Es que no me quieren dar el dinero porque dicen que siempre me consienten y que en esto no me van a consentir, y pues ya quiero mi dinero para el concierto”. Dijo la joven.