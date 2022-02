Acusa a Netflix por difamación

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

LOS ÁNGELES, EU., febrero 20 (Agencias)

El “famoso” Shimon Hayada Hayut, mejor conocido como Simon Leviev, sorprendió a millones de personas alrededor del mundo al salir a la luz pública y asegurar que el documental de Netflix “The Tinder Swindler” lo ha difamado.

El hombre conocido como “El estafador de Tinder”, quien fue expuesto a principios de este mes por supuestamente estafar a mujeres y quitarles cientos de miles de dólares, habló por primera vez sobre estos hechos e indicó que la imagen que mostró de él esa plataforma de streaming es errónea y que “él no es un monstruo”.

De acuerdo con el portal Daily Mail, el hombre de 31 años, originario de Israel, y que operaba bajo varios alias, ha expresado que el documental no es más que una “historia fabricada” por la popular plataforma y que él no es ningún estafador. Esto lo demostrará mediante una entrevista exclusiva que se transmitirá en próximos días.

“No soy un defraudador y no soy una persona falsa. La gente no me conoce así que, no pueden juzgarme. Sólo soy un soltero que desea conocer chicas en Tinder”, señaló. Hay que mencionar que la entrevista se publicará en dos partes: una saldrá este lunes y la segunda el martes 22 de febrero.