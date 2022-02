Anthony Fauci a favor de vacunación de niños en México contra Covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo en exclusiva en una entrevista estar a favor de que los niños sean vacunados contra Covid-19 en México.

“En cuanto a los niños, hay que asegurarse de que la vacuna que se les ponga a los niños se haya probado con niños, para así demostrar que es segura y eficaz. Sabemos que muy segura sí es, es eficaz ponérsela a los niños de 6 meses a 5 años de edad y, seguramente para abril, sabremos la respuesta, y yo creo que los mexicanos deben usar vacunas que hayan demostrado eficacia en distintas poblaciones”, mencionó Anthony Fauci durante una entrevista.

El principal epidemiólogo de Estados Unidos llamó al pueblo mexicano a vacunarse contra el Covid-19 y detalló que México puede estar en la misma situación que EU si se vacuna y refuerza a toda la gente que se pueda.

“Yo pienso que México puede estar en la misma situación que Estados Unidos si se vacuna y refuerza a toda la gente que se pueda.

Rechazó que el Covid-19 se vaya a eliminar, aunque, comentó que sí se puede controlar.

“Yo no creo que lo vayamos a eliminar, me parece que tenemos que bajarlo a un nivel donde no interfiera con nuestra economía, nuestra sociedad, nuestra vida. Ahí se parecerá de muchas maneras a la influenza o al virus respiratorio sincicial o al virus de la para influenza, pero para que baje así, hay que vacunar a toda la gente que se pueda”, puntualizó.

