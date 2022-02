Continúan con clases en línea algunas escuelas de Reynosa

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Jaime Jiménez/Hora Cero

Reynosa, Tam.- Luego de que autoridades educativas autorizaron el regreso a clases en el nivel básico en los 43 municipios de la entidad, en Reynosa no todos los planteles regresaron debido a que no cuentan con los insumos suficientes. La falta de servicios, limpieza e insumos sanitarios fueron los determinantes para que algunas escuelas no tuvieran las clases presenciales al inicio de esta semana en la ciudad de Reynosa. “De hecho en el sistema público de educación básica todas están aprobadas, en todo el estado, pero las por las circunstancias que cada escuela la mayoría no ha iniciado clases”, explicó Jorge Acuña Tobías, Secretario de Organización II del SNTE en Reynosa. La mayoría de las escuelas aun no tienen clases presenciales porque tienen problemas básicos como falta de luz, agua y limpieza a pesar de que para esta última problemática los planteles cuentan con uno o dos conserjes. Será en próximos días cuando los alumnos de la educación básica regresen bajo la decisión de sus padres; en tanto que la autoridad da la libertad estar toda la jornada escolar en las aulas. En el caso del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios número 71 en esa ciudad fronteriza regresaron los alumnos con la autorización de sus padres, algunas aulas tenían un aforo de entre 10 y 15 estudiantes. Por otro lado, en el Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep) se encuentran en la espera de indicaciones entre este jueves o viernes de la semana en curso de acuerdo al calendario oficial de Conalep nacional, el regreso oficial es el lunes 28 de febrero. Las clases presenciales iniciaron con las medidas se seguridad para evitar propagar la variante del covid ómicron.