Memo Ochoa lamentó la crisis que vive América

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

América está sumergido en una profunda crisis de resultados, solo una victoria en los últimos 11 partidos y la afición ya empieza a desesperarse de ver a su escuadra en los últimos lugares de la clasificación, por eso el capitán Memo Ochoa manifestó que el grupo se siente avergonzado por la situación que atraviesan.

“A veces las rachas suceden, es la primera vez que me sucede desde que regresé, nos metimos a una Final, hubo lideratos, Final de Concacaf, y el equipo y el futbol a veces tiene baches grupales que con torneos cortos se notan más, por más que queramos hacer juegos bonitos ahora lo importante es sumar de a tres y estamos avergonzados con este arranque”, dijo ayer a su salida del Estadio Azteca.

Ochoa señaló que no hay razón para recriminar a los seguidores de las Águilas que abuchearon al término del partido y que exigieron la salida del Santiago Solari.

“La afición está en su derecho y con estos resultados es comprensible, ellos no fallan siempre están ahí y ahora en este momento difícil nosotros debemos tener autocrítica para resolver esto y esto no es de meter un par porque lo hacemos, estamos dolidos y no nos quedaremos de brazos cruzados”.

Por otra parte indicó que durante el juego contra Pachuca intentaron cambiar todo al descanso, donde afirmó que cuando existen situaciones como la que viven hoy hay llamadas de atención.

“Cuando te vas 2-0 en el primer tiempo no es fácil meterte al juego y había que resetear, por más que el grupo en el vestuario esté enojado siempre existen gritos y llamadas de atención y hoy no fue por actitud porque hay deseo y ganas de salir adelante y el futbol es así, tuvimos el empate y no lo hicimos”.

"Lo importante de ahora en adelante es sacar los tres puntos": Guillermo Ochoa tras la derrota de América ante Pachuca https://t.co/NHkIKMZO6v



VIDEO: @enrique_mtzv pic.twitter.com/9uoBWowkoK — MedioTiempo (@mediotiempo) February 21, 2022

Información de: mediotiempo.com