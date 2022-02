Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

A través de las redes se ha hecho viral una historia en la que un hombre asegura que su esposa desahuciada le pidió reencontrarse con su ex para tener relaciones sexuales. El debate en redes no se hizo esperar.

El hombre relató que buscó consejo ante una situación atípica que se le presentó: su esposa moribunda le preguntó si estaba de acuerdo en que tuviera sexo con su ex por última vez.

El marido de la mujer revela en el mensaje que a ella le quedan nueve meses de vida, que en unos meses tendrá la necesidad de usar una silla de ruedas y que en ocho meses ya no podrá dejar la cama. Llevan una década juntos y la noticia lo dejó devastado.

La mujer, ante esta situación, le dijo a su esposo que una de las últimas cosas que quería era tener sexo con un ex. Ante la sorpresa de su pareja, la mujer le explicó que esta solicitud se debe a que “el amante físicamente más compatible y satisfactorio era él”. Asimismo, añadió que a veces el sexo era “solo físico”, a pesar de que “emocionalmente era gratificante” tener relaciones con su marido.

El hombre lanzó la pregunta a la comunidad de Reddit, cuestionándose si debe cumplir el deseo de su esposa o negarle su deseo por su ego herido.

“Honestamente, estoy tan enojado y traicionado porque ella me pidió esto. Siento que estoy en una posición en la que tengo que decir que sí porque se está muriendo. Sé lo que quiero decir, pero no sé si es correcto. Me duele tanto que el sexo con un ex aparentemente fuera tan bueno que necesita hacerlo una vez antes de morir. Simplemente odio todo sobre esto”.

La historia no tardó en viralizarse más allá de la red social en la que originalmente fue publicada. Las respuestas fueron de todo tipo, incluyendo aquellas que dudaban de la veracidad de la historia. No obstante, hasta ahora no se ha probado lo contrario.

Los internautas lo aconsejaban que permitiera a la mujer cumplir su deseo. Sin embargo, otros proponían que el ex se hiciera cargo de los cuidados de la mujer. Y otros más se aventuraron a suponer que tal vez el ex y la mujer ya eran amantes y por eso se atrevía a hacerle tal petición.

La publicación original fue borrada de Reddit, pero el debate permanece abierto en esa y en las otras redes sociales, como Twitter.

Con información de: noticieros.televisa.com