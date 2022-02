Recibe mensajes de Vicente Fernández

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (Agencias)

La viuda de Vicente Fernández, María del Refugio Abarca, mejor conocida como doña Cuquita, reveló ante diversos medios de comunicación que ha recibido señales de su esposo tras su fallecimiento.

El pasado 17 de febrero se llevó a cabo una conmemoración por el natalicio del llamado Charro de Huentitán, el evento se realizó en el rancho del intérprete de regional mexicano, hasta donde se dieron cita varios reporteros.

Fue bajo ese contexto que doña Cuquita, además de enviar felicitaciones a su amado, indicó que ha visto diversas señales que le hacen saber que don Vicente sigue cercano a ella; “increíble, pero se forma una cruz en mi cama, con la colcha, con todo, se forma una cruz”.

Esta misteriosa cruz es vista por doña Cuquita como una marca de territorio de su esposo, ya que aparece en el sitio donde él dormía. “Yo le digo: no te preocupes, nadie va a ocupar tu lugar”, expresó quien aún vive el duelo por la partida de quien fue su compañero de vida.

“Yo creí que estaba muy bien preparada, creo que sí estoy preparada. Y los dos meses se me han pasado con tristeza, normal. Esto ya pasó, no tiene remedio, no se puede hacer nada”, confesó a los medios de comunicación.