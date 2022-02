Alcalde hizo llamado al Gobierno del Estado a fumar “la pipa de la paz”

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez hizo un llamado al Gobierno del Estado a fumar “la pipa de la paz”, para lo cual dijo, está a la espera de un encuentro con el secretario General de Gobierno Gerardo Peña Flores.

“Estamos esperando una invitación del Secretario General de Gobierno para ver los temas, de que nos fumemos la pipa de la paz”.

Ante representantes de diferentes medios de comunicación, Gattás Báez señaló; “que no haya tantas agresiones por parte del Gobierno del Estado hacia mi persona”.

Al ser cuestionado sobre las manifestaciones del Fiscal Anticorrupción del Estado quien dio una rueda de prensa para dar a conocer que se investiga al Alcalde de Victoria y que le envió una invitación para que comparezca ante la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, Gattás Báez respondió; “vamos a esperarnos, es una invitación, estamos evaluando con mis abogados el tema de la invitación que nos está haciendo la UIFE, tengo una reunión con ellos y vamos a evaluar”.

“Esta mañana hice un llamado al Gobernador a la paz, a la cordialidad, a la armonía, lo que quiere el victorense es que le demos resultados en cuanto a la problemática de Victoria y del Estado”, insistió.

Por último, el Alcalde de Victoria dijo; “y si yo me estoy enfocando en 30, 40 por ciento de mi parte en ver que no me metan al bote o que no me manden matar, el gobernador también se está distrayendo”.

“Mi llamado es a la paz, a la cordialidad, en ese sentido pudiéramos gobernar y sacar mejor y más rápido los problemas de Tamaulipas y de Ciudad Victoria”, dijo para concluir.