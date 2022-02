Matrimonio igualitario desata reacciones sociales encontradas

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

El Congreso del Estado se convirtió hoy en el centro de dos manifestaciones ciudadanas en favor y en contra del matrimonio igualitario.

Por un lado, integrantes de la comunidad LGBT arribaron a la sede del Poder Legislativo, para demandar igualdad en derechos a través de la legalización del matrimonio igualitario, mientras que también hicieron acto de presencia pastores de diferentes corrientes religiosas, para pronunciarse en contra del matrimonio que no sea entre un hombre y una mujer.

Laura Cepeda, dijo sentirse agradecida de que en Tamaulipas los tomen en cuenta

“No tenemos nada de diferente. Amor es amor. Debe normalizarse el matrimonio igualitario como cualquier otra relación. Esperamos que sea hoy y siempre” mencionó.

Consideró que la reforma legal debería ser de puro trámite.

“Recuerden que todos tenemos hermanos, hijos. Yo no pedí ser así” refirió.

Sobre la posibilidad de que en el matrimonio igualitario se apruebe también la adopción, dijo que: “ahorita estamos haciendo limonada. Concentrémonos en eso”.

Denise Mercado, representante de diversidad sexual del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), señaló que los diputados no están para legalizar creencias personales o de religión, y en consecuencia deben aprobar el matrimonio igualitario.

Explicó que en Tamaulipas existen alrededor de 300 parejas promoviendo amparos para que las Oficialías del Registro Civil les permita casarse, lo cual no debería estar ocurriendo porque basta una adecuación al Código Civil para que la unión legal entre personas del mismo sexo sea legal.

Por su parte, Arturo Arnulfo Trujillo Martínez, representante de un grupo de pastores evangélicos de todo el estado, expresó su rechazo a cualquier reforma que pretenda legalizar el matrimonio igualitario.

Consideró que el único matrimonio viable es el que se realiza entre un hombre y una mujer.

“El matrimonio igualitario es contra la palabra de Dios, contra la naturaleza, contra la esencia del matrimonio” dijo.