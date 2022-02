Muere bebé en el Canseco; familia denuncia negligencia

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Nudia Toscano / El Sol de Tampico

Tampico, Tam.- Familiares de la pequeña Camila quien falleció en el vientre materno el pasado 20 de febrero, en el Hospital “Carlos Canseco” de Tampico, presentaron una denuncia formal en la Fiscalía General de Justicia, este martes, por presunta negligencia médica.

La denuncia es contra el nosocomio, el director, personal médico y quienes resulten responsables.

De acuerdo a las versiones de los familiares, el personal de salud del “Canseco” dijo a la madre de Camila que la causa del deceso fue por falta de líquido amniótico, lo que llevó a la bebé a consumir orina dentro del vientre, provocándole una afectación a su sistema digestivo.

Ante los medios de comunicación, habló Leonor Castillo Jaramillo, madre de la mamá de Camila, Marisol García, señalando una atención tardía y falta de tacto de parte del nosocomio en atención materna.

“A mi hija le dieron a la bebé muerta, luego se la quitaron y se la envolvieron en una sábana en frente de ella, eso está mal, dijeron que era un protocolo, como es posible, ella le hablaba – por favor despierta – pero ya no despertó, pero ella (la bebé) Dios la escogió para gritar el apoyo que necesita mucha gente”.

La abuelita de la menor, aseguró que la mamá de Camila llegó oportunamente al Canseco, sin embargo, le negaron la atención “ya no tenía líquido, todo el líquido se le tiró, pero fue por tantas vueltas, llegó como a las siete de la mañana y a las diez de la mañana aun no la metían, la sacaron como a las cuatro de la tarde, y le dijeron que la niña ya estaba muerta, nació muerta, porque murió en su panza”.

“Cuando en particular, que fue donde también se atendió, le dijeron que ya traía trabajo de parto, le dieron óvulos para que no tuviera a la bebé todavía, pero dijeron que venía bien, en el hospital no la quisieron pasar, la regresaron y no le indujeron los dolores” dijo.

Finalmente, Leonor Castillo Jaramillo hizo un llamado a las autoridades estatales para mejorar las condiciones de atención médica que se brindan a la población, y aseguró que estarán dando seguimiento al proceso jurídico que han comenzado, esperando una resolución a su favor.

Aseguró que con la denuncia por supuesta negligencia médica en contra del Canseco de Tampico tras la muerte de Camila, buscan también hacer justicia por todas las familias que han enfrentado la misma situación.