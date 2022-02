Califica Gattás como “puros chismes” la rueda de prensa realizada por UIFE

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- “A tener cuidado” llamó el Alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Tamaulipas Raúl Ramírez Castañeda.

“Él sabe lo que hizo”, mencionó.

“Vimos una incongruencia, ahí mismo el mismo fiscal me juzgó, me puso 20 años, fui juzgado, quitó la secrecía”.

Entrevistado este miércoles al término de un evento desarrollado en el Auditorio del Sistema DIF Municipal, Gattás Báez recalcó; “imagínate los delitos que está cometiendo, él sabe lo que hizo y sabe las consecuencias también de lo que hizo”.

El Presidente Municipal de Victoria calificó como “puros chismes” la rueda de prensa realizada el día de ayer y que encabezó el Fiscal Anticorrupción en la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica para dar a conocer las investigaciones que se llevan a cabo en su contra; “sacó puros chismes, no traía ningún documento oficial”.

“Yo lo único que digo; que los carniceros de hoy serán las reses del mañana, que tengan cuidado”, dijo para concluir.