“Los regalos ya no se deben regresar”: Lupillo Rivera

Lupillo Rivera dio su opinión sobre si Belinda debe o no regresar el anillo de compromiso a Christian Nodal.

Durante una entrevista el cantante declaro que lo que se da con amor no tiene porque pedirse de vuelta.

“Yo creo, yo, yo, no puedo comentar de otra persona, yo creo que cuando entregas algo con mucho amor, cuando se lo regalas a esa persona y si ya no funcionan las cosas yo creo que los regalos ya no se deben regresar”, comentó.

Resalto que, sin importar el precio o valor del objeto regalado, se debe regresar.

“Yo pienso que así debe de ser. No importa el precio ni el valor, cuando regalas algo es porque lo regalaste con todo el amor del mundo y si no funcionaron las cosas ahí se quedan los recuerdos”, agregó.

Por otro lado, Lupillo fue cuestionado sobre si se volvería a tatuar en honor a una mujer, a lo que indicó que lo volvería a hacer, pues es su cuerpo.

“Sí, como no, es mi cuerpo, sí (borrar) porque así debe ser. Lupillo Rivera está loco”, admitió.