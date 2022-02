Pide Papa Francisco unirse en oración y un día de ayuno por paz en Ucrania

Pidió tanto a “creyentes y no creyentes” a unirse en oración por la paz en Ucrania el próximo miércoles 2 de marzo que será el inicio de la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza

Al finalizar la Audiencia General celebrada en el Aula Paulo VI, el Papa Francisco pidió tanto a “creyentes y no creyentes” a unirse en oración por la paz en Ucrania el próximo miércoles 2 de marzo que será el inicio de la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza.

“Quisiera hacer un llamamiento a los responsables políticos para que hagan un serio examen de conciencia ante Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra; que es el Padre de todos, no sólo de algunos, que quiere que seamos hermanos y no enemigos, dijo el máximo pontífice

Rogó a todas las partes implicadas que se abstengan de llevar a cabo cualquier acción que pueda causar aún más sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la convivencia entre las naciones y desprestigiando el derecho internacional.

El Santo Padre expresó su dolor ante la situación que se está viviendo en Ucrania.

“Tengo un gran dolor en mi corazón por el empeoramiento de la situación en Ucrania. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas, se están abriendo escenarios cada vez más alarmantes. Como yo, muchas personas de todo el mundo sienten angustia y preocupación, una vez más la paz de todos se ve amenazada por intereses partidistas.”

El Santo Padre invita a los creyentes para que a través de la oración y el ayuno reine la paz, afirmando que “Jesús nos enseñó que a la insensatez diabólica de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno”.

“Ánimo de manera especial a los creyentes para que ese día se dediquen intensamente a la oración y al ayuno. Que la Reina de la Paz preserve al mundo de la locura de la guerra”.

Con información de: heraldodemexico.com