Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de la Nación (SCJN), reveló que durante el gobierno de Felipe Calderón hubo una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del mandatario, Margarita Zavala, y a funcionarios públicos por el caso del incendio de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora.

El Ministro señaló que dos meses después de su llegada al Pleno en 2009 fue objeto de presiones por parte del gobierno de Felipe Calderón por el proyecto de resolución que presentó sobre la investigación del caso de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora en donde perdieron la vida 49 niños.

“Le avisé a quien era el Secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto, me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas y según mi entonces secretaria particular que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos, en un momento me dice el secretario: ‘Dice el presidente que no te apoyamos para esto, y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños’”, recordó Arturo Zaldívar, ministro Presidente de la SCJN.

En la presentación de su libro “10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial”, el ministro contó que, tras la conversación con el entonces Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dejó instrucciones de entregar a la prensa su proyecto de resolución en caso de no presentarse en el pleno de la Suprema Corte.

“Llamé a mi secretaria particular y coordinadora de ponencia, firmé dos ejemplares del proyecto y les dije que los guardarán bajo llave y que si a las 8:30 de la mañana yo no estaba en la Corte los sacaran a la prensa y lo bajaran a la secretaría de acuerdos, era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la Corte. Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad para decirlo”, añadió Arturo Zaldívar, Ministro Presidente de la SCJN.

Aseguró que, pese a perder la votación en el Pleno de la Corte sobre el asuntó, él no carga en la conciencia con la muerte de los niños de la Guardería ABC.

“Me contaron los papás y las mamás que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento donde había un hospital esperándolos para poderlos curar porque no querían que se hiciera grande el escándalo; hay mayorías vergonzosas y hay minorías que honran, hay votaciones que se pierden, pero hay debates que se ganan, y lo importante es tratar de estar siempre del lado correcto de la historia y para mí el único lado correcto de la historia es el de los derechos de todas las personas”, puntualizó Arturo Zaldívar, Ministro Presidente de la SCJN.

El evento se llevó a cabo en la Escuela Federal de Formación Judicial.

